Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, İzmir'de konuk olduğu Göztepe'yi geriden gelerek 2-1 yendi. Konuk ekibe galibiyeti, ikinci yarıda oyuna giren Edin Visca'nın 83. dakikadaki golü getirdi.
Göztepe, 18. dakikada Juan'ın golüyle öne geçti. Başakşehir bu gole 22. dakikada Davie Selke ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
VISCA 3 PUANI GETİRDİ
İkinci yarıda Visca'nın golüyle üstünlüğü ele geçiren Başakşehir, sahadan üç puanla ayrıldı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 17'ye yükseltirken Göztepe 15 puanda kaldı.