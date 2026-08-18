İzmir'in Balçova ilçesinde, kanadına dolanan misina nedeniyle uçamayan ve yaşamı tehlikeye giren bir martı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, Balçova'nın İnciraltı semtinde, müze geminin sabitleme şamandırası çevresinde yaşandı. Çevredeki vatandaşlar, martının mahsur kaldığını fark edip durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, martının kanadına dolanan misinayı keserek temizledi. Martının sağlık durumunun kontrol edilmesi amacıyla bir süre gözlem altında tutulduğu belirtildi. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine, kuş yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

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