İzmir'in Gaziemir ilçesinde aile içi bir tartışma, silahla cinayete dönüştü. Aktepe Mahallesi'nde dün akşam 46 yaşındaki B.K. ile 21 yaşındaki oğlu Furkan K. arasında çıkan kavga, B.K.'nın yanında bulunan pompalı tüfekle oğluna ateş etmesiyle sonuçlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Furkan K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kişinin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. BABA SİLAHIYLA POLİS MERKEZİNE GİTTİ Olayın ardından B.K., elindeki silahla polis merkezine giderek teslim oldu. İddialara göre, Furkan K.'nın uyuşturucu kullandığı ve bu nedenle ailesiyle tartıştığı öne sürülüyor.

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