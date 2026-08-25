İzmir'in Seferihisar ilçesinde denize açılan balıkçılar, oltayla yakaladığı dev orkinosla gündem oldu. Yaklaşık 260 kilogram ağırlığındaki balık, forklift yardımıyla karaya çıkarıldı.

Ersin Büyüksoy ve arkadaşları, İbrahim Uslu'ya ait 'Target' isimli tekneyle avlanmaya çıktı. Sabah saatlerinde Büyüksoy'un oltasına takılan orkinos, yaklaşık 1 saat süren mücadele sonunda denizden çıkarıldı.

"BU KADAR BÜYÜK OLACAKTAN BAHSETMEDİK"

Balıkçı Ersin Büyüksoy, av sürecini ve balığın büyüklüğünü anlattı. Büyüksoy, "Biz orkinos avında yem olarak genellikle sardalya veya tirsi balığını kullanırız. Yine öyle yapıp oltamızı attık. Balık yemi yemeye çalıştığı anda büyük bir ses geldi ve ardından da karşılıklı mücadele başladı. Birbirimizi çekmeye başladık. Yaklaşık 55 dakikalık bir uğraşın ardından balığı tekneye çıkarmayı başardık. Büyük bir balık geleceğini anlamıştık ama bu kadar büyük olmasını da beklemiyorduk" dedi.

Teknedeki balıkçılar ve olay yerine gelen vatandaşlar, dev orkinosla fotoğraf çekildi.