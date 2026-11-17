İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışan tramvay raydan çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi Bulvarı'nda sola dönmek için manevra yapan 35 DB 1108 plakalı belediye otobüsüyle, Halkapınar yönünden Fahrettin Altay yönüne giden tramvay çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre aksayan seferler, yapılan incelemenin ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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