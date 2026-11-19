İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Emre Akbay'ın (31) kullandığı 45 HC 675 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sabaha karşı Işık Mahallesi Camisi'nin duvarına çarptı. Kazada üç kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Akbay ile araçta bulunan Enis (22) ve Eyüp Çınar'ın (32) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan Samet Çınar (21), Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DÖRT AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Kazada hayatını kaybeden Emre Akbay'ın Manisa'da uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Dört ay önce evlenen Akbay'ın, yıllık iznini geçirmek üzere memleketi Ödemiş'e geldiği belirtildi.