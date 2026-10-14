Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de gök gürültülü sağanak yağış gece saatlerinde etkili oldu. Yoğun yağış, kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.
Yağış nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Su birikintilerinin yoğun olduğu bölgelerde ulaşım aksadı.
Belediye ekipleri, su birikintilerinin yoğunlaştığı cadde ve sokaklarda tahliye çalışması gerçekleştirdi. Yetkililer, yağışın saat 18.00 itibarıyla etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.