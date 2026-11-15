İzmir'in Konak ilçesi Ege Mahallesi 1517 Sokak'ta gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından motosikletle kaçan iki şüpheli aranıyor.

İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen motosikletle sokağa gelen iki şüpheli, burada bulunan M.C.S. (22), S.E.O. (18), D.E. (20) ve 15 yaşındaki kız çocuğu N.B.'ye tabancayla ateş açtı. Dört kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Şüpheliler ise geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

Yakınları tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen M.C.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.