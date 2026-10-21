İzmir'in Konak ilçesinde, ailesiyle sahilde oturan Güney D. (44), tartıştığı şüphelinin saldırısında kulağından yaralandı. Şüphelinin ısırması sonucu sol kulağının bir parçası kopan Güney D., hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Konak Mahallesi'ndeki Konak Sahili'nde meydana geldi. Güney D., kendilerine laf attığı belirtilen şüpheliyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, Güney D.'yi darbettikten sonra kulağını ısırdı ve olay yerinden kaçtı.

KOPAN PARÇA BULUNAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Güney D.'ye ilk müdahaleyi yaparken, aile üyeleri ve polis ekipleri kopan kulak parçasını aradı. Ancak aramalara rağmen parçaya ulaşılamadı.

Güney D., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.