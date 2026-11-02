İzmir'in Bayraklı ilçesi Alpaslan Mahallesi 1620/5 Sokak'taki bir inşaat alanında, temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Yakındaki iki katlı 3 binada yaşayan 14 kişi, güvenlik nedeniyle evlerinden tahliye edildi.

İhbar üzerine adrese AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğini sağlayan ekiplerin incelemesi sonucunda, binaların tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.

"SESLE BİRLİKTE DEPREM OLDUĞUNU SANDIM"

Evini boşaltan sakinlerden Mehmet Nuri Hasanoğlu, gün içinde üç kez aynı sesi duyduklarını belirterek, "Bir çökme sesi vardı ama ne olduğunu göremiyorduk. Üçüncü defasında ise çok büyük bir toprak kayması oldu. Yatakta uzanıyordum, sesle birlikte deprem olduğunu sandım." dedi.

Dışarı çıktığında insanların toplandığını ve evin altının boşaldığını gördüğünü anlatan Hasanoğlu, "Şu an mağduruz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Alt kattaki evde 3 kişi kalıyoruz, gidecek yerimiz yok." diye konuştu.

Bina sakinlerinden Mukaddes Duman da evden apar topar çıktıklarını belirterek, "Evimden çıkmak zorunda kaldım. Mağdurum, sabah çocuk okula gidecek, sınavlarımız başlıyor. Eşyalarım evde kaldı." ifadelerini kullandı. Duman, evinin bir an önce yeniden girilebilir duruma getirilmesini istedi.

Kalacak yeri olmayan ve talep edenlerin misafirhaneye yerleştirilmesi için işlemler başlatıldı. Bölge, risk nedeniyle güvenlik şeridiyle kapatılırken incelemelerin sürdüğü bildirildi.