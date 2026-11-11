İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve dönüşümünde kullanıldığı belirlenen villaya düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, villanın uyuşturucu imalatı ve dönüşümünde kullanıldığını belirledi. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında adrese operasyon düzenlendi.
Villada yapılan aramalarda 70 kilo 350 gram sıvı metamfetamin, 4 kilo 50 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde imalatı ve dönüşümünde kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.