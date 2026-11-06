İzmir'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Armağan Zafer Sunar (60), kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Fevzipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Nurullah B.'nin kullandığı 34 AT 3906 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Sunar'a çarptı. Kamyonun altında kalan Sunar, metrelerce sürüklendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sunar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sunar'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kamyon şoförü Nurullah B. gözaltına alındı.