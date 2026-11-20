İzmir'de Özge Ceren Deniz (23) ile İnanç Öktemay'ın (44) sokakta elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin istinafta süren davada, sanıkların kusur oranlarında değişiklik olup olmayacağının belirlenmesi için istenen ek bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığı belirtildi. Mahkeme, raporun beklenmesine karar verdi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar duruşmaya gelmedi.

Söz verilen Ahmet Abi, avukatı ve sanık avukatları, önceki duruşmada istenen ek bilirkişi raporunun beklenmesini talep etti. Mahkeme başkanı, raporun hazırlanarak mahkemeye ulaştırılmasının beklenmesine karar verip duruşmayı 25 Aralık'a erteledi.

KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN O DA AKIMA KAPILDI

Olay, 12 Temmuz 2024'te İzmir'de meydana geldi. Saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle birçok ilçede sokaklar suyla doldu. Yağmurdan korunmaya çalışan İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı.

Deniz'i kurtarmak isteyen, ikinci el eşya satışı yapan İnanç Öktemay da akıma kapılarak yere yığıldı. İkisi de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Öktemay İzmir'de, Deniz ise Osmaniye'de toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında Gediz Elektrik, İZSU ve taşeron firmaların çalışanlarının da aralarında bulunduğu 40 kişi hakkında taksirle öldürme suçundan 15'er yıla kadar hapis istendi. Suçun bilinçli taksirle işlendiği gerekçesiyle cezaların yarı oranında artırılarak 22 yıl 6'şar aya çıkarılması talep edildi. Öktemay'ın ailesi, yargılama sürecinde davadan çekildi.

İSTİNAF CEZALARI KALDIRDI, TUTUKLU SANIK KALMADI

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi, 9 sanığın beraatine karar verdi. Yurt dışında yaşayan bir sanığın dosyası ayrıldı. Tutuksuz yargılanan 5 sanığın tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 15'e yükseldi.

Tarafların itirazı üzerine dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararlarını kaldırdı. Tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak 11 sanığın tahliyesine hükmetti, bir sanığın adli kontrol şartını kaldırdı. Mayıs ayında görülen duruşmada kalan tutuklu sanıkların da tahliye edilmesiyle davada tutuklu kalmadı.

İZSU YÖNETİCİLERİNİN DE YARGILANMASINA BAŞLANDI

İzmir Valiliği'nden alınan soruşturma izninin ardından İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, eski Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, eski Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürü Ömer Karabilgin ve Güney Bölge Müdürlüğü mühendisi Ezgi Nazaroğlu'nun da yargılanmasına başlandı.