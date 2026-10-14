İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli güreşçisi İbrahim Özdemir, ABD'de düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 72 kilogramda bronz madalya kazandı. Las Vegas'taki şampiyonada grekoromen stilde mücadele eden İbrahim, üçüncülük maçında Azerbaycanlı Farid Elçin Khalilov'u 10-0 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

Dünya Güreş Birliği (UWW) organizasyonuyla Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen 2026 Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda ise Harun Demir 88 kiloda dünya ikincisi, İbrahim Polga 70 kiloda dünya üçüncüsü, Murat Kaya ise 100 kiloda dünya üçüncüsü oldu. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Emre Kavaloğlu, Amman'da Milli Takım Antrenörü olarak görev yaptı. İzmir GSİM'den yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi.