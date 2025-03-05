İzmir'de yaşayan Ayaz Salih Koç, 6 Şubat depremlerinin ardından gönüllü olarak bölgeye gitti. Yanında götürdüğü 'Örümcek Adam' kostümüyle çocukları eğlendiren Koç, bölgedeki depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerinde görev aldı. Deprem bölgesinde yaşadığı olay sonrası giydiği pijama nedeniyle 'Yerli Pijamalı Örümcek Adam' olarak anılmaya başlayan Koç, bölgeden ayrıldıktan sonra da Türkiye'yi dolaşmaya karar verdi.

62. ŞEHRİNDE ERZİNCANLI ÖRÜMCEK ADAMLA KARŞILAŞTI

Otostopla bir yılı aşkın süredir Türkiye'yi dolaşan ve gittiği yerleri sosyal medyada paylaşımlar yaparak tanıtmaya çalışan Ayaz Salih Koç, bugüne kadar 61 ili ziyaret etti. Koç, 62'nci şehir olarak geldiği Erzincan'da, kendisi gibi 'örümcek Adam' kostümü ile gezen Asaf Özdemir ile karşılaştı. İkili kısa bir şaşkınlığın ardından yağan lapa lapa kar altında kar topu savaşı yaptı. Çevredekilerin ilginç bakışları altında birbirine kar topu atan Koç ve Özdemir, bir süre sonra oyunu bırakıp birbirine sarıldı.

KAR TOPU SAVAŞI YAPTILAR

81 ili adım adım gezip tanıtacağını söyleyen Ayaz Salih Koç, Erzincan'da kendisi gibi giyinen biri ile karşılaşmanın sevinci ve heyecanı içinde olduğunu söyledi.

Sanayide motor ustası olan babası ile çalıştığını söyleyen Asaf Özdemir ise çok sevdiği çizgi film karakteri 'Örümcek Adam' kostümünü hafta sonu tatillerinde giyerek çocukları eğlendirdiğini ve onları mutlu etmenin sevincini yaşadığını söyledi. Erzincan sokaklarında gezerken kendisi gibi biri ile karşılaşınca çok şaşırdığını belirten Özdemir, "Başladık kar topu savaşı yapmaya. Tabii kar topu oynarken de Örümcek Adam’ın hareketlerini yapmayı ihmal etmedik. Güzel bir buluşma oldu. İzmirli ve Erzincanlı Örümcek Adam olarak halkı az da olsa eğlendirdik" diye konuştu.