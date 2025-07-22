Bayraklı ilçesinin Gümüşpala mahallesinde, bulunan 7083 Sokak'ta yaşayanlar, yarım kalan çalışmadan dolayı tozdan etkilenmemek ve araçlarının zarar görmemesi için sokağa halı sermeye başladı.

HER ŞEY 4 AY ÖNCE BAŞLADI

4 ay önce bir binada elektrik hattından dolayı yolda da kazı çalışması yapıldı. Fakat çalışmalar tamamlanmayınca yolda bulunan çukurlar da öylece bırakıldı. Araç trafiğinin yoğun olduğu bölgede zamanla yolda ciddi bozulmalar yaşanmaya başlandı. Mahalleli ise bu yollardan kaynaklı oluşan toz nedeniyle evlerinde oturamaz hale geldi. Bazı araçlarda çukurlar nedeniyle ağır hasar oluştu.

ÇAREYİ YOLA HALI SERMEKTE BULDULAR

Vatandaşlar belediye yetkililerine durumu iletti fakat bir sonuç alamadıklarını söyledi. Çareyi ise evde kullandıkları halılarda buldular. Kazı yapılan yola halılarını önlem amacıyla seren vatandaşlar, yetkililerin bir an önce bu sorunu çözmesini bekliyor.

MAHALLELİ BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYOR

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ali Kara çözüm için halı serdiklerini fakat halıların çok ilgi çektiğini söyledi. Kara, "Elimizden geleni yaptık. Halı serdik. Salonda olması gereken halı yolda duruyor şu an. Daha nasıl anlatayım" diye isyan etti.

Hatice Erbil, yarım kalmış çalışmadan dolayı yoldaki tozlardan çok etkilendiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Geliyorlar, kazıyorlar, gidiyorlar. Her yer toz, camları açamıyoruz. Sıcaktan uyunmuyor. Her şey meydanda. Bir şey söylemeye gerek yok. Halıları görüyorsunuz"

Çukurlar nedeniyle araçların zarar gördüğünü söyleyen bir diğer mahalleli Oğuzhan Yelken de "Halılarımızı sermeye mecbur değiliz ama yapacak bir şey olmadığı için böyle bir çözüm bulduk." dedi.