İzmit Belediyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde belediye binasında başlatılan polis aramaları tamamlandı. Saatler süren incelemelerin ardından güvenlik önlemleri kaldırılırken, belediye personeli yeniden görevine başladı. Aramalar sırasında belediye önünde toplanan CHP yöneticileri, meclis üyeleri ve yurttaşlar süreci yakından takip ederken, CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, belediyenin "yeniden seçilmiş iradeye teslim edileceğini" söyledi.

POLİS ARAMALARI TAMAMLANDI

İzmit Belediyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde başlayan polis aramaları sona erdi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından belediye binası ve çevresinde uygulanan güvenlik önlemleri kademeli olarak kaldırıldı. Belediye personeli yeniden binaya alınarak görevlerinin başına geçti. Operasyon kapsamında belediye binası ile çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sırasında bina giriş ve çıkışları geçici olarak durduruldu. Sabah mesaisi için gelen belediye çalışanları ise aramaların tamamlanmasını bina önünde bekledi.

CHP'LİLER VE YURTTAŞLAR BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANDI

Polis ekiplerinin incelemeleri sürerken çok sayıda CHP yöneticisi, belediye meclis üyesi ve yurttaş belediye binası önünde toplanarak süreci takip etti. Bekleyiş, emniyet ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasına kadar devam etti.

“ÜLKEYİ, ADALETİ, DEMOKRASİYİ YORUYORLAR”

Aramaların tamamlanmasının ardından belediye binası önünde açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, kamuoyunda bilgi kirliliği oluştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dedikoduların ve birçok yanlış bilginin dolaştığı bir süreçte kısa bir bilgi vereceğim. Emniyet ekipleri aramayı bitirdi, bitiriyor. Yaklaşık 10-15 dakika sonra belediyeyi yine seçilmiş iradeye teslim edecekler. Belediye başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve çalışanlarımız görevlerinin başında. İzmit Belediyesi'nin hizmetleri kesintisiz şekilde devam edecek. Biz biliyoruz ki buradan hiçbir şey çıkmayacak. Başkanda giderken çok özgüvenli bir şekilde ekip ve belediye çalışanlarına selamlarını iletti. Gözaltına alınanlarla ilgili bilgim yok poliste bu konuyla ilgili bilgi vermiyor birkaç arkadaşımızın evinde aramalar olduğunu duyduk. Biz biliyoruz İzmit belediyesinde bu işten bir şey çıkmayacak sadece bizi yoruyorlar, ülkeyi, adaleti, demokrasiyi yoruyorlar. Artık bu ülkede bu işler hep sıradanlaştı"

“SUÇ UNSURU BULGUYA RASTLANMADI”

Arama işlemleri sırasında polis ekiplerine eşlik eden CHP'li avukat Nazım Gençtürk de incelemelere ilişkin değerlendirmede bulundu. İşlemlerin ardından Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne gideceklerini belirten Gençtürk, belediye binasında suç unsuru oluşturabilecek herhangi bir bulguya rastlanmadığını öne sürdü.

Gençtürk, soruşturma kapsamında yalnızca tedbir amacıyla bazı teknolojik materyallerin emniyet ekiplerince muhafaza altına alındığını ifade etti.

BELEDİYE HİZMETLERİ NORMAL DÜZENİNE DÖNDÜ

Polis ekiplerinin belediye binasındaki çalışmalarını tamamlayarak ayrılmasının ardından güvenlik önlemleri kaldırıldı. Belediye personelinin yeniden binaya alınmasıyla birlikte sabah saatlerinde ara verilen hizmetler normal çalışma düzeni içinde sürdürülmeye başlandı.