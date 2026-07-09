2019 yerel seçimlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesini AKP'den alan, 2024 seçimlerinde ise oy oranını önemli ölçüde artırarak belediye meclisindeki çoğunluğu da elde eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yakın çalışma arkadaşlarına yönelik art arda gerçekleştirilen gözaltılar dikkat çekti. Belediye çevrelerinde ve CHP'de yaşanan sürecin, Hürriyet'e yönelik olası bir soruşturmanın zeminini oluşturduğu yorumları yapılıyor.

BELEDİYE YÖNETİCİLERİNE GÖZALTI

Kocaeli'nin CHP'li İzmit Belediyesi'nde uzun yıllar görev yapan, 2019-2024 yılları arasında Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in özel kalem müdürlüğünü yürüten Ümit Duygu Çetiner ile İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan ve uzun süre kamuoyunda tartışılan "Leyla Hanım" filminin yapımcısı Koral Altın ve eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında diğer isimler serbest bırakılırken, Mehmet Şevket Verit tutuklandı.

HÜRRİYET'İN ESKİ ŞOFÖRÜ DE GÖZALTINDA

Son olarak Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in uzun yıllar şoförlüğünü yapan Hüseyin Ergül de gözaltına alındı. Ergül'ün hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.

Peş peşe gelen gözaltılar, CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.