Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da bulunduğu öğrenildi. Operasyon, son dönemde CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar zincirinin yeni halkası olarak değerlendiriliyor.

İKİ SEÇİM ÜST ÜSTE KAZANDI

Fatma Kaplan Hürriyet, 2019 yerel seçimlerinde yüzde 50,93 oy alarak AKP'nin uzun yıllar yönettiği İzmit Belediyesi'ni CHP adına kazanmıştı. 2024 yerel seçimlerinde ise yaklaşık yüzde 49 oyla yeniden belediye başkanı seçilen Hürriyet, ikinci döneminde belediye meclisinde de çoğunluğu elde ederek görevine devam etti.

İlk döneminde belediye meclisindeki çoğunluğun muhalefette olması nedeniyle birçok projede engellerle karşılaştığını dile getiren Hürriyet, buna karşın altyapı yatırımları, çevre düzenlemeleri, kültür-sanat projeleri ve sosyal destek uygulamalarıyla kamuoyunda öne çıkan isimlerden biri oldu.

SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARIYLA ÖNE ÇIKTI

Görev süresi boyunca özellikle dar gelirli yurttaşlara yönelik projeleri hayata geçiren İzmit Belediyesi, "Beslenme Saati" uygulamasıyla ilkokul ve anaokulu çağındaki binlerce çocuğa sağlıklı ara öğün desteği sağladı. Gelir düzeyi düşük mahallelerde yürütülen proje, çocukların sağlıklı beslenmesine katkı sunmayı amaçladı.

Kent lokantaları, kreşler ve sosyal destek programları da belediyenin öne çıkan hizmetleri arasında yer aldı. Hürriyet yönetimi, bu projelerle sosyal belediyecilik anlayışını yaygınlaştırmayı hedefledi.

KAMUSAL YATIRIMLAR VE TASARRUF POLİTİKALARI

2019'da göreve gelmesinin ardından belediyedeki araç kiralama sistemini sonlandıran Hürriyet yönetimi, belediye bünyesinde 328 araçlık yeni bir filo oluşturdu. Belediye yönetimi, bu uygulamanın kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağladığını savundu.

İkinci döneminde ise önceki yönetim döneminde çeşitli kurum ve vakıflara tahsis edildiği belirtilen bazı belediye taşınmazlarının yeniden kamuya kazandırılması amacıyla çalışmalar başlatıldı.

OPERA VE KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ GÜNDEME GELDİ

İzmit Belediyesi'nin en dikkat çeken yatırımlarından biri de Yahya Kaptan Mahallesi'nde planlanan Opera ve Kültür Merkezi oldu. Yaklaşık 13 bin metrekare kapalı alana sahip olması planlanan merkezde opera, bale, tiyatro, konser ve konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesi hedefleniyor.

İşçiler için ücret ve sosyal haklarda artış

İzmit Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında yaklaşık bin 950 işçinin ücretleri ve sosyal haklarında iyileştirmeye gidildi. Sözleşmeyle 2026 yılı için kademeli ücret artışları kararlaştırılırken, en düşük ücretin ikramiyeler dahil temmuz ayı itibarıyla 70 bin liraya yükselmesi öngörüldü.

Sözleşme kapsamında yemek yardımı artırılırken, 1 Mayıs ödemesi, yakacak yardımı ve aile yardımı gibi sosyal haklar da genişletildi. Yıllık izin süreleri kademeli olarak yükseltilirken, ikramiye ve izin ödemeleriyle birlikte çalışanların toplam mali haklarında da artış sağlandı.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonun gerekçesine ilişkin resmi makamlar tarafından soruşturma kapsamında incelemelerin sürdüğü belirtilirken, gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin resmi açıklamaların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.