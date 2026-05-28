Marmara Denizi'nin doğu ucunda yer alan İzmit Körfezi'nin Tütünçiftlik sahili kesiminde suların rengi kahverengiye büründü. Kıyı şeridine yakın noktalar ile sahilde terk edilmiş gemilerin bulunduğu bölgelerde daha belirgin olan renk değişimi, dron ile havadan görüntülendi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, her yıl aynı dönemlerde görülen bu olayın İzmit Körfezi için şaşılacak bir durum olmadığını ifade etti.
SeBEBİ BELLİ OLDU
Renk değişiminin bilimsel arka planını açıklayan Prof. Dr. Ergül, evsel atıklardaki azotlu ve fosforlu bileşikleri besin kaynağı olarak kullanan mikroskobik canlıların (Prorocentrum micans vb.), hava sıcaklıklarının artması ve akıntıların yavaşlamasıyla hızla çoğaldığını belirtti. Bilim dünyasında "red-tide" (kızıl gelgit) olarak bilinen bu aşırı alg çoğalmasının müsilaj oluşumuna da katkı sağlayabildiğini dile getiren Ergül, şu anki tablonun panik yaratacak bir seviyede olmadığının altını çizdi.
"KORKULACAK VE PANİK YAPILACAK BİR HAL YOK"
Müsilajı oluşturan organizmaların hep denizin içinde olduğunu, sadece koşullar uygunlaştığında sayıları artarak daha görünür hale geldiklerini belirten Prof. Dr. Ergül, mevcut türün doğrudan insana veya denize zarar veren toksik bir madde salgılamadığını vurguladı. Havaların biraz daha ısınmasıyla bu mikroorganizmaların çökerek gözden kaybolacağını ekleyen uzman isim, kalıcı çözümün evsel atık yükünü kaynağında azaltmaktan ve bölgedeki nüfus yoğunlaşmasını doğru planlamaktan geçtiğini sözlerine ekledi.