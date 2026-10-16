Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun yağışların ardından İzmit Körfezi'nde biriken yaklaşık 10 kamyon atığı denizden uzaklaştırdı. Toplanan ağaç, dal, tomruk ve bitkisel atıklar, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15-16 Ekim'de etkili olan yoğun yağışlarla birlikte Körfez'e dökülen 12 dereden taşınan atıklar, deniz yüzeyinde ve kıyı şeridinde birikti.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabahın erken saatlerinde başlattığı temizlik gün boyunca sürdü. Çalışmalarda 4 deniz yüzeyi temizleme teknesi, 3 amfibi tip araç, 2 kontrol botu ve 50 personel görev aldı.

TEKNELERİN ULAŞAMADIĞI ALANLARDA AMFİBİ ARAÇLAR ÇALIŞTI

Deniz yüzeyi temizleme teknelerinin ulaşamadığı kıyı ve bataklık alanlardaki atıklar, amfibi araçlarla toplanarak karaya çıkarıldı. Araçların çalışamadığı kayalık bölgeler ve ulaşılması güç kıyı kesimlerinde ise Mavi Takım ekipleri temizlik yaptı.

Toplanan atıklar, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye (İZAYDAŞ) gönderildi.