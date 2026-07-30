Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yerine yapılan Başkanvekili seçimini CHP’li Lütfü Obuz kazandı.
Ayrıntılar geliyor...
Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yerine yapılan Başkanvekili seçimini CHP’li Lütfü Obuz kazandı.
Ayrıntılar geliyor...
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