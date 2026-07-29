Kocaeli’nin CHP’li İzmit Belediyesi’nde başkanvekili seçimi öncesi CHP’de yaşanan aday belirleme süreci, parti içinde görüş ayrılıklarını gün yüzüne çıkardı. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yerine belirlenecek başkanvekili için yapılan toplantıda yaşanan tartışmalar, bazı meclis üyelerinin toplantıyı terk etmesiyle sonuçlandı.

BAŞKANVEKİLİ ADAYINI BELİRLEMEK İÇİN TOPLANILDI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından Kocaeli Valiliği, başkanvekili seçimi yapılması için İzmit Belediye Meclisi’ni 30 Temmuz’da toplantıya çağırdı. Seçim öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde meclis üyeleri arasından belirlenecek başkanvekili adayı için toplantı gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi’nde yapılan toplantıya CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan başkanlık ederken, CHP İzmit İlçe yöneticilerinden bazı isimler de katıldı.

MECLİS ÜYELERİ TOPLANTIYI TERK ETTİ

Edinilen bilgilere göre toplantıda İl Başkanı Erdem Arcan, Fatma Kaplan Hürriyet’in mektubunu okuyarak başkanvekili adayı olarak Lütfü Obuz’un işaret edildiğini ifade etti. Arcan’ın, “İrade bu şekilde” sözleri üzerine bazı meclis üyeleri karara tepki gösterdi. Yaklaşık 13-14 meclis üyesinin, “İrade meclis üyelerinindir” diyerek toplantıyı terk ettiği öğrenildi. Aday belirleme sürecinde ortak bir karar alınamadan sona eren toplantının ardından CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ercan, Fatma Kaplan Hürriyet ve Lütfü Obuz’un yer aldığı bir görsel paylaşarak, “İrademiz ortak, kararımız net! Gökhan başkan ve Fatma başkanın iradesinin yanındayız. İzmit iradesine sahip çıkıyor” ifadelerini kullandı.