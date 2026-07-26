Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kocaeli kent genelinde aralıklarla sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağışlar günlük yaşamda aksamalara yol açarken, İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi Altıncıoğlu Caddesi'nde yer alan bir alt geçit, sabah saatlerinde aniden bastıran yağışın etkisiyle suyla doldu.
SÜRÜCÜLER VE YAYALAR ZOR ANLAR YAŞADI
Alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle yayalar güzergahı kullanamaz hale geldi. Araçlarıyla bölgeden geçmek isteyen bazı sürücüler suyla kaplanan alt geçitte dikkatli şekilde ilerlemeyi tercih ederken, bazı sürücüler ise riske girmeyerek alternatif güzergahlara yöneldi.