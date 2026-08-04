Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Derinkuyu Mahallesi Camisi'nde yaklaşık 11 yıldır görev yaptığı öğrenilen imam M.Ö., Ramazan Bayramı'nda izne ayrıldıktan sonra görevine dönmedi. İmamın daha sonra istifa ettiği öğrenildi.

Aradan geçen sürede, caminin yanında bulunan imam evinden kötü kokular gelmeye başladı. Bu durum üzerine mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine eve giren ekipler, odaların çöp ve çeşitli atıklarla dolu olduğunu tespit etti. Evde bozulmuş gıda maddeleri, yiyecek ve içecek ambalajları ile çok sayıda kullanılmayan eşyanın biriktiği görüldü.

MAHALLE SAKİNLERİ İHBAR ETTİ, BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

İhbarın ardından Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evde kapsamlı temizlik başlattı.