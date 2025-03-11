Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Alınan bilgiye göre kırsal Boyalıca Köyü’nün İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürde büyürken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.