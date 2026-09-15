Yalova’da öğretmenlik yapan İlhan Algınkaplan’dan haber alamayan babası Sadettin Algınkaplan, oğlunun yalnız yaşadığı evine gitti. Evde oğlunu bulamayan baba, polis olan diğer oğluna haber verdi.

Yapılan teknik incelemede Algınkaplan’ın cep telefonundan alınan son sinyalin İznik Gölü’nün Gölyaka sahilini gösterdiği belirlendi.

Bunun üzerine bölgeye giden baba, oğlunun otomobilini göl kenarında park edilmiş halde buldu. Durumun jandarmaya bildirilmesiyle bölgeye AFAD ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

DALGIÇ POLİSLER CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Ekiplerin gölde başlattığı arama çalışmalarına dalgıç polisler de katıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda İlhan Algınkaplan’ın cansız bedeni, dün akşam saatlerinde sudan çıkarıldı.

Algınkaplan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay öncesinde arama çalışmalarını takip eden baba Sadettin Algınkaplan, oğlunun eşyalarının göl kenarında bulunduğunu belirterek, **“Oradan göle girmiş yani, görünen o. Ama yalnız mı geldi, başkası mı vardı yanında, kim vardı bilmiyoruz”** dedi.

YALOVA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Algınkaplan’ın cenazesi Yalova’ya getirildi.

İlhan Algınkaplan için Çiftlikköy ilçesine bağlı Kılıç köyünde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından öğretmen İlhan Algınkaplan’ın naaşı, **köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.**