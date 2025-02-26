İznik Gölü ve havzası için hazırlanan 1/25 bin ölçekli nazım imar planı, mahkeme kararıyla dördüncü kez iptal edildi. 1990 tarihli plandan sonra sırasıyla 2009, 2015 ve 2020 yıllarında hazırlanan planların ardından, 5 Aralık 2022 tarihli plan da hukuka aykırılık gerekçesiyle yürürlükten kaldırıldı.

BÖLGE CİDDİ RİSKLERLE KARŞI KARŞIYA

1990 tarihli İznik Gölü Çevre Düzeni Planı, bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı ve koruyucu plan olarak kabul edilmesine rağmen, plan hükümlerine uyulmaması nedeniyle bölge, artan sanayi, nüfus ve kirlilik baskısı altında ciddi risklerle karşı karşıya bulunuyor.

MAHKEME HUKUKA AYKIRI BULDU

Mahkeme kararında, iptal edilen planın sanayi alanı, lojistik tesisler ve konut dışı kentsel çalışma alanları gibi kullanım değişikliklerini içermesinin, üst ölçekli planlarla çeliştiği ve kamu yararına aykırı olduğu vurgulandı. Özellikle, su koruma havzaları, tarım alanları ve büyük ova koruma alanlarının sanayiye açılmak istenmesi mahkeme tarafından hukuka aykırı bulundu.

HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN KALDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş döneminde hazırlanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan planın iptaliyle birlikte, bu plana dayalı olarak hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama planları da hukuki dayanaktan yoksun kaldı.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Av. Erol Çiçek yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir ve Orhangazi Belediyelerine seslendi. Çiçek, Bursa 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan hükümlerine göre, su havzaları koruma kuşaklarında 1/25.000 ölçekli yeni plan yapılana kadar yapılaşma izni verilememesini ve plan kararlarına aykırı imar planı, plan değişikliği, revizyonu, ilavesi ve mevzii imar planı yapılamaması konusunda çağrıda bulundu.