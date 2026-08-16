Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir genç, İznik Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti. Olay, saat 12.00 sıralarında Dutluca mevkisinde meydana geldi. Enes Abakay (26), ailesiyle birlikte piknik yapmak için bölgeye gelmişti. Abakay, serinlemek amacıyla göle girdikten sonra gözden kayboldu. Yakınları kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarına polis dalgıç ekipleri de dahil oldu. Ekipler, yaklaşık iki saat süren çalışma sonucunda Abakay'ın cansız bedenini kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta buldu. Sudan çıkarılan cansız beden, otopsi için Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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