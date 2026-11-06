Bursa'nın İznik ilçesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik polis çalışmasında M.K., S.K., K.B., R.D. ve D.Z. yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 5 kişiden, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.K. ile R.D. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yakaladığı kişilerin Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden sorgulamaları yapıldı. M.K.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 10 yıl, R.D.'nin ise yağma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANIYORLARDI

K.B.'nin bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. S.K.'nin ise iki ayrı kişiyi, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırdığı iddiasıyla arandığı belirlendi.

D.Z.'nin de ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan adli para cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen D.Z., K.B. ve S.K. serbest bırakıldı.