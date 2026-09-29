İzzet Özilhan, geçirdiği motosiklet kazasının ardından bir süredir kamuoyundan uzak bir iyileşme dönemi geçiriyor. Kazada bacağından, elinden ve ayağından yaralanan Özilhan, tedavi sürecinde ameliyat da oldu. Özilhan'ın yakın arkadaşı Mert Ersin'in gerçekleştirdiği ziyaret sırasında çekilen görüntüler, ünlü iş insanının kazanın ardından ilk kez son durumunu gözler önüne serdi.

YÜRÜTEÇ DESTEĞİYLE YÜRÜYEBİLİYOR

Görüntülerde Özilhan'ın tedavisinin ardından ayağa kalkabildiği görüldü. Henüz tam olarak toparlanmadığı görülen ünlü iş insanının walker (yürüteç) desteğiyle yürüdüğü anlar dikkat çekti.

Kazanın ardından uzun süre ortalarda görünmeyen Özilhan'ın son görüntüsü, iyileşme sürecinin devam ettiğini gösterdi. Ersin paylaştığı fotoğrafa, ''Allah İzzet'imi bize bağışladı. Geçmiş olsun kardeşim.'' notunu düştü.