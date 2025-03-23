İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınarak bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanması büyük yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz gün İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmaya tepki gösteren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, bugün de yaptığı paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yüklendi.

"Türkiye cumhuriyeti devletinin hukuk devleti vasfı tasfiye ediliyor" diyen Kocabıyık, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu anayasa dışı bir devlet düzenine geçtiğimizi gösteriyor. Utançla izlediğimiz gelişmelerin tek sorumlusu MHP ve Devlet Bahçeli’dir. Tarih Devlet Bahçeli’yi, mafya liderlerini hapisten çıkaran, seçilmiş İstanbul belediye başkanının hapsedilmesine neden olan kişi olarak şimdiden not etmiştir."

YÖNTER: SENİ NOT ETTİK

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabı üzerinden Hüseyin Kocabıyık'a sert tepki gösterdi.

MHP'li Yönter'in açıklamaları şöyle:

"Yalan ve iftira zulümdür…Bu zulme Bay Kocabıyık olur demiş, ortak olmuştur…Söz konusu iddiaların ispatı acilen lazımdır. Aksi halde müfterilik ve müptezellik muhatap Koacabıyık’ın yakasına, hatta alnına yapışacaktır. Anlaşılan husumet sürekli renk değiştirmektedir. Tıpkı bukalemun gibi…Biz de seni not ettik Bay Kocabıyık…"

İMAMOĞLU'NA DESTEK İHRAÇ GETİRMİŞTİ

Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, "Erdoğan sen aslında kendine darbe yaptın" demişti.

Kocabıyık ardından kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk edilmişti.