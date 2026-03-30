Parti içinde yaşanan krizin ardından görevinden istifa eden MHP'li İzzet Ulvi Yönter'in yerine gelen isim belli oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yönter'in yerine Özgür Bayraktar'ı atadı.
Bayraktar, Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı olarak görev yapıyordu.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
İsmet Büyükataman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Özgür Bayraktar atanmıştır."