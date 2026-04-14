MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararıyla Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla yeniden gündeme geldi.
ŞARKI SÖZLÜ PAYLAŞIM KISA SÜRE SONRA SİLİNDİ
Yönter, Instagram hesabının hikaye bölümünde, kendisi gibi görevinden alınan eski MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ile çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Yönter, bu fotoğrafın arka planına "Kanatları yanık bir Ankayım, küllerimden gül toplarım. Gölgeye düşsem bile ben ateşlerden doğacağım" sözlerini içeren bir şarkı ekledi. MHP yönetimine yönelik bir mesaj taşıdığı iddia edilen bu paylaşım, Yönter tarafından kısa süre sonra hesaptan kaldırıldı.
İzzet Ulvi Yönter, 27 Mart tarihinde sosyal medya platformlarında yaptığı birtakım açıklamaların ardından genel başkan yardımcılığı görevinden ayrılmıştı. Yönter'in istifasından hemen önce yaptığı paylaşımlarda yer alan "MHP’ye sızan ajan" ve "dümenci alçak" ifadeleri dikkat çekmiş; bu sözlerle Devlet Bahçeli'nin danışmanı Eyüp Yıldız'ı hedef aldığı iddia edilmişti.