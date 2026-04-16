MHP'de İstanbul'un ardından Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatları feshedildi.
Söz konusu gelişmelerin ardından geçtiğimiz haftalarda MHP Genel Başkanlığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Kişisel sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yapan Yönter, "Allah bes baki heves" ifadelerini kullandı.
YENİDEN GÖNDERİSİ DE DİKKAT ÇEKTİ
Yönter, söz konusu paylaşımının ardından bir başka dikkat çeken bir gönderiyi de yeniden paylaştı.
Yönter'in yeniden gönderi yaptığı paylaşımda "Hırsla kalkan zararla oturur" ifadeleri yer aldı.
"Allah bes, bâki heves" mefhumunun anlamı Osmanlıca sözlükte "Allah yeter, başkası gelip geçici istektir, hevestir" anlamında kullanılır.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz hafta MHP İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesinin ardından bugün de parti içinden peş peşe fesih haberleri gelmişti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, MHP'nin Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatlarının feshedildiğini açıklamıştı.