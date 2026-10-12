Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Çin'de düzenlenen karşılaşmada hem performansıyla hem de karşılaştığı dünyaca ünlü isimle dikkat çekti. Makao'da oynanan Houston Rockets-Dallas Mavericks maçını tribünden takip eden sinema dünyasının efsane isimlerinden Jackie Chan, karşılaşmanın ardından Alperen Şengün ile tanıştı. İkilinin buluşmasında karşılıklı övgüler de vardı.

JACKIE CHAN'DEN ALPEREN ŞENGÜN'E ÖVGÜ

Houston Rockets'ın galibiyetinin ardından Alperen Şengün ile bir araya gelen Jackie Chan, milli basketbolcunun performansını övdü.

Dünyaca ünlü aktör, “Alperen çok başarılı bir sporcu. Ayrıca kendisini galip geldikleri için tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

ALPEREN ŞENGÜN: “ÇOCUKLUĞUM FİLMLERİNİZİ İZLEYEREK GEÇTİ”

Jackie Chan ile tanışmanın mutluluğunu yaşayan Alperen Şengün de ünlü oyuncuya hayranlığını dile getirdi.

Milli basketbolcu, Chan'e “Çocukluğum filmlerinizi izleyerek geçti, büyük hayranınızım” sözleriyle seslendi.

Çin'deki karşılaşmanın ardından gerçekleşen bu buluşma, basketbol ve sinema dünyasının iki tanınmış ismini bir araya getirdi.