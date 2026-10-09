Dövüş filmleriyle dünya çapında tanınan Jackie Chan, bu kez bir spor organizasyonunda görüntülendi.
72 yaşındaki oyuncu, 2026 NBA Çin maçlarını saha kenarından takip eden ünlü isimler arasında yer aldı.
Uzun yıllardır dövüş sanatları filmleriyle tanınan Jackie Chan son görüntüsüyle yeniden gündeme geldi.
DAVID BECKHAM VE JACK MA AYNI KAREDE
Jackie Chan, organizasyonda eski İngiliz futbolcu David Beckham ve Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ile birlikte oturdu.
Sinema, futbol ve iş dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getiren görüntüler dikkat çekti.