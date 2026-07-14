Kasımpaşa, son olarak Danimarka'da Fredericia forması giyen 22 yaşındaki sol bek Jakob Jessen'i kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "Danimarka'nın Fredericia takımında forma giyen Jakob Jessen, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Jakob Jessen'e hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.