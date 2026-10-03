Galatasaray'ın sol beki Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı'na seçilmemesinin ardından milli takım kariyerini sonlandırma kararı almıştı.
Senegal teknik direktörü Patrick Vieira, milli takımı bırakan Jakobs hakkında açıklamalarda bulundu. Vieira, "Ismail Jakobs, milli takım kariyerini sonlandırdığını bana bildirmedi. Bilmiyordum. Sol bek pozisyonunda endişeli de değilim." dedi.
GUEYE: DEVAM EDECEK
Ismail Jakobs'un milli takımdan arkadaşı Pape Gueye ise Jakobs'un milli takımda devam edeceğini söyledi. Gueye, "Jakobs, Senegal için oynamaya devam edecek." dedi.
27 yaşındaki Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı'nda 33 maça çıktı.