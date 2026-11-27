Galatasaray ara transfer dönemi için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken İsmail Jakobs, Villarreal forması giyen vatandaşı Pape Gueye'ye sosyal medyadan transfer çağrısı yaptı.

Jakobs, 27 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusunun paylaşımının altına Galatasaray forması giydirdiği görselle birlikte "Galatasaray'a hoş geldin" yorumunu yazdı. Bu paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında transfer heyecanı yarattı.

SEZON BAŞINDA BONSERVİSE TAKILMIŞTI

Pape Gueye, sezon başında da Galatasaray yönetiminin transfer gündemine gelmişti. Ancak Villarreal'in talep ettiği yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Bu sezon İspanyol ekibinde 16 karşılaşmaya çıkan Gueye, üç gol kaydetti. Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden futbolcunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.