2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransız ekibi Paris Saint Germain ile Almanya temsilcisi Bayern Münih karşı karşıya geldi. Dev maçın 45+3. dakikasında Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala'nın ayak bileği kırıldı.
Gelişen Bayern Münih atağında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Jamal Musiala, Paris Saint Germain kalecisi Gianluigi Donnarumma ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Acı içinde kıvranan Jamal Musiala'ya ilk müdahale saha içinde yapılırken, Gianluigi Donnarumma, gözyaşlarını tutamadı. İki takım futbolcuları, Musiala'nın sakatlığı karşısında büyük endişe yaşadı.
Sahayı sedye ile terk eden Jamal Musiala, ikinci yarının başında yerini Serge Gnabry'ye bıraktı. 22 yaşındaki yıldız futbolcunun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Karşılaşmayı Paris Saint Germain, 78. dakikada Desire Doue ve 90+6. dakikada Ousmane Dembele'nin golleriyle 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi. Paris Saint Germain'de 82. dakikada William Pacho ve 90+2. dakikada Lucas Hernandez kırmızı kart gördü.