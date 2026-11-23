Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 9 bin uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte alım yapılacak kadrolar ve başvuru takvimi de netleşti. Duyurunun ardından Jandarma Genel Komutanlığına katılmak isteyen adaylar, başvuru şartlarını ve alım sürecinin ayrıntılarını araştırmaya başladı.

9 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMINDA KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU

Yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına toplam 9 bin erkek uzman erbaş alınacak. Alım kapsamında en yüksek kontenjan jandarma branşına ayrılırken farklı uzmanlık alanlarında da personel istihdam edilecek.

Kadro dağılımı şöyle:

8 bin 174 jandarma

3 at bakıcısı

3 bot serdümeni

5 kurbağa adam

200 sıhhiyeci

100 muhabere

10 havacılık personeli (5 uçak/helikopter teknisyen yardımcısı, 5 havacılık itfaiyecisi)

500 lojistik personeli (mesleki nitelikli)

5 bando personeli (alt branş/mesleki nitelikli)

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Jandarma Genel Komutanlığı 9 bin uzman erbaş alımı için başvurular 23 Kasım 2026 tarihinde başladı. Adaylar, başvurularını 7 Aralık 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

UZMAN ERBAŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden alınacak. Adayların https://personeltemin.jandarma.gov.tr adresine girerek e-Devlet aracılığıyla başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Alıma ilişkin yaş, eğitim, sağlık ve diğer başvuru koşulları ile değerlendirme aşamalarına dair ayrıntılar, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan 2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Kılavuzu içerisinde yer alıyor.

Adaylar, başvuru şartları ve alım sürecine ilişkin güncel bilgilere Jandarma Genel Komutanlığının www.jandarma.gov.tr, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin www.jsga.edu.tr ve Kamu İlan sayfasının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinden ulaşabiliyor.