Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 3 gün önce jandarma kıyafeti giyen kimliği belirsiz kişiler, sözde kontrol noktası oluşturup içinde Bahattin D., Ali B., Mehmet A. ve Ali M.'nin bulunduğu, altın sevkiyatı yapılan aracı havaya ateş açarak durdurdu. Şüpheliler yaklaşık 13 kilogram altın ile 2 milyon TL'yi gasbetti. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Durdurulan araçta bulunan ve olay sırasında yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Soruşturmaya Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri de dahil edildi. Teknik takip, saha çalışmaları, istihbarat ve fiziki takip çalışmalarını eş zamanlı yürüten ekipler, olayın faillerinin kimliklerini yaklaşık 4 saat içerisinde tespit etti.

35 SAATİN KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında 35 saatlik zaman dilimindeki çok sayıda kameradan elde edilen yüzlerce saatlik görüntü kaydı incelendi. İnceleme neticesinde, şüphelilerin olay öncesinde ilçe giriş ve çıkışlarına gözcüler yerleştirdiği, güzergah boyunca sürekli haberleşerek hareket ettikleri ve olayda kullanılan 3 farklı otomobilde ikiz plaka bulunduğu belirlendi. Ekipler ayrıca araçlarda sahte plakalar kullanıldığını ve planın günler öncesinden organize edildiğini tespit etti. Elde edilen deliller doğrultusunda operasyonun merkezinin, Mardin ve Kızıltepe ilçesi olduğu belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

JASAT ve jandarma ekipleri tarafından Mardin ile Kızıltepe'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, olaya karıştıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler, günler süren sorgu ve delil değerlendirmelerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkeme 9 zanlıdan 8'inin tutuklanmasına karar verdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, D-400 kara yolu Kösecik Mahallesi mevkisinde 29 Temmuz'da altın sevkiyatı yapan aracın kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından havaya ateş edilerek durdurulduğu, araçta bulunan altın ve paraların gasbedildiği belirtildi.

Olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla jandarma tarafından özel ekip oluşturulduğu ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Akıncı TİHA ile yürütülen hava destekli operasyonun yanı sıra güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi, teknik analizler ve saha çalışmaları neticesinde şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edilmiştir. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda olayı gerçekleştirdiği ve yardımda bulunduğu değerlendirilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra mahkemeye sevk edilmiş ve 8 şüpheli tutuklanmış, 1 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Kamu düzenini bozmak, suç işlemek ve kamu güvenliğine zarar vermek amacıyla hareket eden hiçbir kişi ve gruba fırsat verilmeyecek, güvenlik güçlerimiz tarafından ilimizde huzur ve esenliğin sağlanması konusunda yürütülen çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir."