Anadolu'nun köklü kültür mirasını günümüze taşıyan yerleşim yerlerinden biri olan kırsal Kozluören Mahallesi, eşine az rastlanır bir toplumsal geleneğe ev sahipliği yapıyor. Mahallede yüzyıllardır süregelen kural gereği, belirlenen o özel günde alışılmış günlük düzen tamamen rafa kaldırılıyor ve köyün tüm kontrolü kadınların eline geçiyor.

MUHTARLIK DA ESNAFLIK DA KADINLARA EMANET

Sıra dışı uygulamanın başladığı sabah, erkekler mehter takımı eşliğinde mahalle sınırlarının dışına uğurlanıyor. Köyde kalan kadınlar ise yalnızca günlük işleri değil, yerleşim yerinin tüm idari ve ticari yönetimini de devralıyor. Muhtarın eşi muhtarlık koltuğuna oturarak resmi işleri yürütürken, bakkalın eşi tezgahın başına geçerek esnaflık yapıyor. Köydeki tüm kararların kadınlar tarafından alındığı o günde, yerleşim yerinde tam anlamıyla kadın hakimiyeti yaşanıyor.

ERKEKLER GÜREŞLE EĞLENİRKEN JANDARMA GİRİŞİ KAPATIYOR

Mahalle dışına çıkarılan erkekler ise gün boyu düzenlenen yağlı güreş şenlikleri ve çeşitli etkinliklerle vakit geçiriyor. Geleneğin kuralı gereği gün batımına kadar tek bir erkek sineğin dahi mahalleye adım atmasına izin verilmiyor. Sınır ihlali yaşanmaması ve geleneğin ruhunun korunması adına jandarma ekipleri de mahalle girişinde nöbet tutarak adeta kuş uçurtmuyor.

TAM 525 YILLIK KÜLTÜREL MİRAS

Kökleri yaklaşık 525 yıl öncesine dayanan bu uygulama, Kozluören halkı için basit bir şenlikten çok daha fazlasını ifade ediyor. Kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar bozulmadan ulaşan gelenek, modern çağın hızına rağmen kırsal kesimdeki güçlü toplumsal dayanışmayı ve kadınların sosyal hayattaki belirleyici rolünü gözler önüne seriyor.