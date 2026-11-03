Geçtiğimiz yıllarda rekor fiyatlarıyla adeta lüks tüketim maddesine dönüşen, tarlalarda hırsızlık korkusuyla jandarmanın sabahlara kadar nöbet tuttuğu zeytinde tablo tersine döndü. "Yeşil altın" olarak anılan ve sofralara ateş pahasına gelen zeytin, bu sezon maliyetini dahi kurtarmayan dip fiyatlar yüzünden ağaçta terk edildi.

Artan mazot, gübre ve işçilik giderleri karşısında açıklanan alım fiyatlarını protesto eden üretici, hasat yapmaktan vazgeçerek zeytini dalında çürümeye bıraktı.

DÜN NÖBETLE KORUNUYORDU, BUGÜN YÜZÜNE BAKILMIYOR

Önceki sezonlarda yaşanan kuraklık ve rekolte düşüklüğü zeytin ve zeytinyağı fiyatlarını tarihi zirvelere taşımıştı. Kilosu cep yakan ürünün tarlalardan çalınmasını engellemek amacıyla jandarma timleri gece gündüz devriye gezmiş, üreticiler zeytinliklerinin başında tüfekle nöbet tutmuştu.

Bu sezon rekoltenin yüksek olması ve piyasadaki alım politikaları, bir dönemin "zengin yiyeceği"ni üretici için taşınamaz bir yüke dönüştürdü. Birkaç yıl önce paha biçilemeyen mahsul, bugün toplama masrafını dahi karşılamadığı için sahipsiz kaldı.

"TOPLASAK DAHA ÇOK ZARARDAYIZ"

Girdi maliyetlerinin katlanarak arttığını belirten çiftçiler, açıklanan taban fiyatların doğrudan iflas anlamına geldiğini vurguluyor. Bir günlük yevmiye, akaryakıt, nakliye ve sıkım masraflarının yanına dahi yaklaşamayan alım fiyatları karşısında çaresiz kalan üretici, çareyi hasadı durdurmakta buldu. Zeytini dalından indirmenin getireceği maliyetin satıldığında elde edilecek geliri çoktan aştığını dile getiren üreticiler, "Zeytine dokunmasak daha az zarar ediyoruz" diyerek ağaçlarını kaderine terk etti.

TÜKETİCİYE PAHALI, ÜRETİCİYE BEDAVA ÇELİŞKİSİ

Dalda kalan mahsulün yanı sıra piyasadaki fiyat uçurumu da tepkileri büyütüyor. Üreticiden yok pahasına alınmak istenen zeytin ve zeytinyağı, market reyonlarında tüketiciye halen yüksek etiketlerle yansıtılıyor.

Üretici kazanamadığı için ürününü toplamazken, tüketici de tezgahlardaki pahalılıktan şikayet etmeye devam ediyor. Tarım örgütleri ve ziraat odaları, acil bir müdahale alımı yapılmadığı ve taban fiyatlar güncellenmediği takdirde sadece bu yılın mahsulünün değil, gelecek yılların zeytin üretiminin de büyük bir krize sürükleneceği uyarısında bulunuyor.