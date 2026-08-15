Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar doğrultusunda 8 general ve 19 albay bir üst rütbeye terfi etti. Terfi kararlarının 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olduğu belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yapılan düzenlemelerle 7 general ve 18 albay rütbe yükseltildi. Tümgeneral Ünsal Bulut ve Murat Bulut korgeneralliğe yükselirken, Tuğgeneraller Hüseyin Bekmez, Hamdi Gülpınar, Ömer Ersever, Ferruh Taraktaş ve Mustafa Bakçepınar tümgeneral oldu.

Celal Kürşad Konukçu, Şenol Şenoğlu, İsa Karahasanoğlu, Cezmi Yalınkılıç, Sadık Gülecen, Mesut Karabulut, Sadi Akman, Engin Özkul, Mustafa Tetik, Hakan Uğurlu, Özer Küçükuysal, Volkan Güner Güngör, İsmail Terzi, Halil Coşkun, Uğur Arslan, Tansu Utku, Muhammed Sever ve Mustafa Şaşmaz ise tuğgeneralliğe terfi etti. Bu isimlerin yanı sıra Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve Korgeneral Münir Güzelin de Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KOMUTANLAR DEĞİŞTİ

Önemli illerdeki jandarma komutanlıklarında da görev değişikliklerine gidildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral İdris Tataroğlu, Ankara İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İzmir İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Halil Şen atandı. Erzurum ve Diyarbakır'da ise sırasıyla Tümgeneral Cengiz Yıldız ve Tümgeneral Ali Gemalmaz görevlendirildi. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına ise Korgeneral Yusuf Kenan Topcu getirildi.

SAHİL GÜVENLİKTE TERFİ VE ATAMALAR

Sahil Güvenlik Komutanlığında da rütbe ve görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Tümamiral Cengiz Fitoz koramiralliğe yükselerek Sahil Güvenlik Komutan Yardımcılığı (İntibak) görevine atandı. Albay Önder Göksel ise tuğamiralliğe terfi ederek Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekât Başkanı olarak görevlendirildi.

Sahil Güvenlik'teki diğer atamalar arasında Tuğamiral Gökmen Gücüyen'in Karadeniz Bölge Komutanlığına ve Tuğamiral Alpaslan Baysal'ın Akdeniz Bölge Komutanlığına atanması yer alıyor. Bu gelişmelerle her iki komutanlığın üst yönetiminde yeni bir görev dağılımı oluşturulmuş oldu.

KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİNDE GENERAL VE AMİRAL ATAMALARI

2026/232 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında general ve amirallerin görev yerlerinde kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Kara Kuvvetlerinde Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2'nci Ordu Komutanlığından Ege Ordu Komutanlığına, Korgeneral Gültekin Yaralı ise Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığından 2'nci Ordu Komutanlığına atandı.

Atama listelerinde Kara Kuvvetlerinin yanı sıra Deniz ve Hava Kuvvetlerindeki general ve amirallerin yeni görev yerlerine de yer verildi.