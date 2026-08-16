Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir üst rütbeye terfiler ve atamalar Resmî Gazete’de yayımlandı.

İKİ KORGENERAL ATANDI

Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup 7 general ve 18 albay, 30 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi edildi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ersel Özer, Personel Başkanı Tümgeneral Mustafa Erdem ve 12 ilin komutanı Komutanlı emrine alındı.

Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine ise iki korgeneral atandı. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Ünsal Bulut ile Jandarma Asayiş Başkanı Korgeneral Murat Bulut Jandarma Genel Komutan Yardımcısı oldu. Ankara İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Bursa, İl Jandarma Komutanları da değişti.

İLK KADIN OLMUŞTU

Bursa İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu İstanbul’a, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu Ankara’ya, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Halil Şen İzmir’e atandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı görevine getirilirken, Ankara İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’na atandı. İzmir İl Jandarma Komutanı Metin Düz ise Asayiş Başkanı oldu.

Kübra Güran Yiğitbaşı

Şubat 2026’da alınan kararla Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından sorumlu yapıldı. Yiğitbaşı, teşkilatın 187 yıllık tarihinde başa gelen ilk kadındı.