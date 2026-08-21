Bartın'da uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında büyük bir operasyon gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma doğrultusunda harekete geçti.
Ekipler, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin adreslerini belirleyerek 10 noktada eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon sırasında şüpheliler yakalanırken, evlerde yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ve bitki ele geçirildi.
525 GRAM ESRAR VE 383 GRAM BONZAI ELE GEÇİRİLDİ
Aramalar sonucunda 525 gram kubar esrar, 383 gram sentetik bonzai, 78 gram metamfetamin, 220 gram kenevir tohumu ve 98 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyon sonucunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma devam ederken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve bitkiler adli incelemeye gönderildi.