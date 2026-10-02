İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ile uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda Kınık ilçesinde şüpheli bir araç durduruldu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araçta yapılan aramada 1456 sentetik hap ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine karar verildi.