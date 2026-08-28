Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

PİYASAYA SÜRDÜKLERİ BELİRLENDİ

Ekiplerin yürüttüğü araştırmada, Söke’nin Konak Mahallesi’nde bulunan bir iş yeri ve adreste İ.T. (37) ile Ö.T.’nin (38) kaçak alkol üretimi yaparak piyasaya sürdüğü belirlendi.

Bunun üzerine şüphelilerin bulunduğu adreslere operasyon düzenlendi. İ.T. ve Ö.T. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ürün bulundu.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON 100 BİN LİRA

Aramalarda 100 litre etil alkol, 1.450 alkol aroma kiti, 1.150 cinsel işlev bozukluğu ilacı, 1.650 cinsel gücü artırıcı macun ve 350 cinsel gücü artırıcı jel ele geçirildi.

El konulan ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 100 bin lira olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan İ.T. ve Ö.T.’nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.